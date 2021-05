Bundesliga: il Borussia Dortmund si qualifica per la Champions League. Pari Bayern (Di lunedì 17 maggio 2021) La Bundesliga ha emesso nuove sentenze al termine della 33° giornata di campionato . Il Borussia Dortmund ha conquistato un posto per la prossima Champions League grazie alla vittoria sul Mainz , che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Laha emesso nuove sentenze al termine della 33° giornata di campionato . Ilha conquistato un posto per la prossimagrazie alla vittoria sul Mainz , che ...

Advertising

calciomercatoit : ?? #Inter, #Lazaro parla del suo futuro ?? #CMITmercato - Daniele20052013 : Il Borussia Dortmund è in Champions League, tris al Mainz - Lucy_Borussia_ : RT @borussia: 45': Capitanoooo! ???? #Bundesliga #BMGVfB 1:0 - sportli26181512 : Mainz-Dortmund 1-3: Preziosa vittoria per il Borussia Dortmund di Edin Terzic nella trentatreesima giornata della B… - CalcioPillole : Il #BorussiaDortmund vice 3-1 in trasferta contro il #Mainz e vola momentaneamente al terzo posto in classifica -