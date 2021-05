Buffon: “Per gli Europei la Francia è favorita. Poi c’è l’Italia” (Di lunedì 17 maggio 2021) Gigi Buffon, portiere della Juventus, nel corso dell’intervista rilasciata a BeinSports, si è soffermato anche sui prossimi Europei. “La squadra favorita per individualità, per qualità e per quantità è la Francia. Secondo me ha 2 squadre e mezzo di un valore incredibile ed ha un grande allenatore. Subito dopo la Francia però metto l’Italia, la Germania, il Belgio e la Spagna. Devo dire che anche l’Inghilterra è cresciuta molto”. FOTO: Twitter Nazionale Italiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Gigi, portiere della Juventus, nel corso dell’intervista rilasciata a BeinSports, si è soffermato anche sui prossimi. “La squadraper individualità, per qualità e per quantità è la. Secondo me ha 2 squadre e mezzo di un valore incredibile ed ha un grande allenatore. Subito dopo laperò metto, la Germania, il Belgio e la Spagna. Devo dire che anche l’Inghilterra è cresciuta molto”. FOTO: Twitter Nazionale Italiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

