Brindisi: campi di padel donati da Flavia Pennetta Iniziativa sociale della campionessa (Di lunedì 17 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Il padel, sport di origini messicane simile al tennis che si gioca su un terreno di dimensioni ridotte, approda a Brindisi grazie alla generosità della campionessa pugliese Flavia Pennetta. La tennista ritiratasi nel 2015 dopo aver conquistato gli Us Open battendo in finale la tarantina Roberta Vinci, ha deciso di farli installare all’interno del Circolo tennis. «Ho voluto fare un regalo alla mia città cui sono profondamente legata –ha commentato Pennetta– e nella quale non esistevano prima d’ora campi da padel. È lo sport del momento, un gioco di grande appeal che in Puglia sta riscuotendo molto successo, è una autentica rivelazione. Ormai ci siamo, è già possibile prenotare sulla piattaforma Wansport.com per ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Il, sport di origini messicane simile al tennis che si gioca su un terreno di dimensioni ridotte, approda agrazie alla generositàonessa pugliese. La tennista ritiratasi nel 2015 dopo aver conquistato gli Us Open battendo in finale la tarantina Roberta Vinci, ha deciso di farli installare all’interno del Circolo tennis. «Ho voluto fare un regalo alla mia città cui sono profondamente legata –ha commentato– e nella quale non esistevano prima d’orada. È lo sport del momento, un gioco di grande appeal che in Puglia sta riscuotendo molto successo, è una autentica rivelazione. Ormai ci siamo, è già possibile prenotare sulla piattaforma Wansport.com per ...

