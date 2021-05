Botticelle a Roma, il Tar accoglie il ricorso dei vetturini: nuovo regolamento sospeso (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Botticelle, le tradizionali carrozzelle Romane trainate da cavalli, potranno transitare per le vie del centro della Capitale anche questa estate. Lo ha deciso il Tar, che ha accolto il ricorso presentato dai vetturini contro il regolamento del Comune che prevedeva lo spostamento del servizio in alcune aree verdi come Villa Pamphilj, Villa Borghese e nel parco degli Acquedotti. Per il Tribunale Amministrativo Roma Capitale non ha “disposto idonee soluzioni a permettere agli operatori del servizio di adeguarsi alle nuove previsioni, favorendo l’agevole transito verso e dalle aree assegnate”, si legge nelle motivazioni della sentenza. Oltre allo spostamento in alcuni dei parchi più grandi della città, il nuovo regolamento approvato dall’Assemblea ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) Le, le tradizionali carrozzellene trainate da cavalli, potranno transitare per le vie del centro della Capitale anche questa estate. Lo ha deciso il Tar, che ha accolto ilpresentato daicontro ildel Comune che prevedeva lo spostamento del servizio in alcune aree verdi come Villa Pamphilj, Villa Borghese e nel parco degli Acquedotti. Per il Tribunale AmministrativoCapitale non ha “disposto idonee soluzioni a permettere agli operatori del servizio di adeguarsi alle nuove previsioni, favorendo l’agevole transito verso e dalle aree assegnate”, si legge nelle motivazioni della sentenza. Oltre allo spostamento in alcuni dei parchi più grandi della città, ilapprovato dall’Assemblea ...

