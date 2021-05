Borse 17 maggio | Milano apre la settimana in positivo Finvinvest esce da Mediobanca

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 17 maggio 2021)17, listini Ue contrastati in questa prima seduta dellaè la migliore nel Vecchio Continente.17. E’ stato un inizio dicontrastato per il Vecchio Continente. Il quadro pandemico in miglioramento potrebbe portare ad una spinta nei prossimi giorni, ma intanto la prima seduta è stata chiusa in rosso per quasi tutti i listini. L’unica a riuscire a chiudere inè stata. A Piazza Affari gli occhi erano puntati su Generali che non registra particolari movimenti dopo l’invito di Caltagirone a riflettere sul futuro della compagnia. Movimenti anche in: Fininvest cede il 2% per 174 milioni di euro. La quota sarebbe ...