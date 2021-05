Borsa:Europa apre in rialzo dopo produzione industriale Cina (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Borse europee avviano la settimana in rialzo. I listini del Vecchio continente guardano in modo positivo il dato sulla produzione industriale cinese. Sullo sfondo restano le preoccupazione per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Borse europee avviano la settimana in. I listini del Vecchio continente guardano in modo positivo il dato sullacinese. Sullo sfondo restano le preoccupazione per l'...

Avvio in calo per il future Eurostoxx 50 dopo dati deludenti Cina Dopo una chiusura d'ottava in netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,32% venerdì), la nuova settimana parte invece in Europa con ...

Borsa: Europa verso avvio sottotono, Milano in controtendenza - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Borsa: avvio positivo per Milano (+0,3%) con Europa sottotono, sprint Gabetti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - Avvio di settimana positivo per le Borse europee che dopo i primi scambi restano pero' al palo. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,35%, in linea ...

ERG in verde dopo la massiccia flessione di venerdì Lieve rialzo per ERG (+1,6% a 23,68 euro) dopo la netta flessione di venerdì (-5,05% a 23,30 euro, toccato a 22,32 il minimo da fine 2020) in scia ai risultati del primo trimestre in crescita (MOL +3% ...

