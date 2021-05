Borsa:Asia chiude contrastata con nuovi contagi,sale la Cina (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Borse Asiatiche chiudono contrastate con la Cina che avanza dopo i dati sulla produzione industriale. Gli investitori guardano con timore alla ripresa dei contagi nell'area e ai rischi di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Borsetiche chiudono contrastate con lache avanza dopo i dati sulla produzione industriale. Gli investitori guardano con timore alla ripresa deinell'area e ai rischi di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Avvio in calo per il future Eurostoxx 50 dopo dati deludenti Cina ... alimentando i timori degli investitori per lo sviluppo della pandemia (e il suo impatto sulla ripresa economica) in Asia. Negli Usa venerdì erano usciti dati macro deboli, ma in un contesto di ...

Borsa:Asia chiude contrastata con nuovi contagi,sale la Cina Le Borse asiatiche chiudono contrastate con la Cina che avanza dopo i dati sulla produzione industriale. Gli investitori guardano con timore alla ripresa dei contagi nell'area e ai rischi di una ...

Borse Ue verso un avvio sulla parità, focus sull'inflazione Si profila una partenza cauta sulla scia del sentiment prudente che prevale anche a Wall Street, dove i futures sono in rosso, mentre i dati macro cinesi non hanno brillato. Attesa per i verbali della ...

