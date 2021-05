Bonus rottamazione tv, le novità: fino a 100 euro senza limite Isee (Di lunedì 17 maggio 2021) È atteso nei prossimi giorni il decreto attuativo congiunto tra il ministero dell’Economia e quello dello Sviluppo Economico con il quale diventa effettivo il Bonus rottamazione tv, che prevede fino a 100 euro per rottamare il vecchio apparecchio ed acquistare un dispositivo di ultima generazione. Si tratta di un provvedimento atteso ormai da tre mesi visto che la legge di Bilancio ne prevedeva l’adozione entro metà febbraio. Dopo l’approvazione, partiranno le procedure per supportare l’acquisto di nuovi televisori a fronte dello smaltimento di modelli non idonei al nuovo standard della televisione digitale terrestre (Dvb-T 2 con codifica Hevc main 10) che scatterà alla fine di giugno 2022. Per questa misura, MISE e il MEF hanno messo in campo uno stanziamento di circa 100 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) È atteso nei prossimi giorni il decreto attuativo congiunto tra il ministero dell’Economia e quello dello Sviluppo Economico con il quale diventa effettivo iltv, che prevedea 100per rottamare il vecchio apparecchio ed acquistare un dispositivo di ultima generazione. Si tratta di un provvedimento atteso ormai da tre mesi visto che la legge di Bilancio ne prevedeva l’adozione entro metà febbraio. Dopo l’approvazione, partiranno le procedure per supportare l’acquisto di nuovi televisori a fronte dello smaltimento di modelli non idonei al nuovo standard della televisione digitale terrestre (Dvb-T 2 con codifica Hevc main 10) che scatterà alla fine di giugno 2022. Per questa misura, MISE e il MEF hanno messo in campo uno stanziamento di circa 100 milioni di ...

Advertising

webrontolo75 : RT @sole24ore: Come funziona il bonus rottamazione tv: fino a 100 euro senza limite Isee - infoiteconomia : Bonus rottamazione tv 2021, come funziona e quanto spetta - dad200000000 : RT @sole24ore: Come funziona il bonus rottamazione tv: fino a 100 euro senza limite Isee - zazoomblog : Bonus rottamazione tv 2021 come funziona e quanto spetta - #Bonus #rottamazione #funziona #quanto - InformazioneOg : Al via il nuovo bonus TV 2021 per acquisto di nuovo televisore senza ISEE e con rottamazione di quello vecchio… -