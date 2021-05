Bonus collaboratori sportivi: Il decreto sostegni bis slitta ancora, perché? (Di lunedì 17 maggio 2021) Vi é ansia e preoccupazione tra i collaboratori sportivi che vorrebbero poter leggere il testo definitivo del decreto sostegni bis, decreto legge che invece continua a slittare, e di cui si sono lette diverse bozze, che parrebbero contenere anche il Bonus coollaboratori sportivi per le mensilità di aprile e maggio. Già perché i gestori di palestre e piscine, così come i personal trainer sono quanti maggiormente hanno patito questa fase della pandemia, ricordiamo, infatti, che le strutture sono chiuse dallo scorso 24 ottobre e se tutto andrà come si soeram riapriranno solo dal 1 giugno. Dunque é evidente che dopo le mensilità di gennaio/febbraio e marzo, arrivate, anche queste con profondo ritardo a causa della crisi di Governo che ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 17 maggio 2021) Vi é ansia e preoccupazione tra iche vorrebbero poter leggere il testo definitivo delbis,legge che invece continua are, e di cui si sono lette diverse bozze, che parrebbero contenere anche ilcoollaboratoriper le mensilità di aprile e maggio. Giài gestori di palestre e piscine, così come i personal trainer sono quanti maggiormente hanno patito questa fase della pandemia, ricordiamo, infatti, che le strutture sono chiuse dallo scorso 24 ottobre e se tutto andrà come si soeram riapriranno solo dal 1 giugno. Dunque é evidente che dopo le mensilità di gennaio/febbraio e marzo, arrivate, anche queste con profondo ritardo a causa della crisi di Governo che ...

