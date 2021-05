Bologna-Juventus: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 17 maggio 2021) Bologna-Juventus, match valido per la trentanovesima ed ultima giornata di Serie A, si giocherà domenica 23 maggio 2021 alle ore 18 presso lo Stadio Dall’Ara. I bianconeri sono ancora in corsa per un posto in Champions League, ma per centrare la qualificazione devono vincere e sperare in un passo falso del Milan contro l’Atalanta. Nulla da chiedere, invece, per i rossoblù di Mihajilovic che hanno raggiunto la salvezza con largo anticipo. Bologna-Juventus: quali saranno le probabili formazioni? Rossoblù con il classico 4-2-3-1 dove Skorupsky andrà tra i pali, Tomyasu, Danilo, Soumaro e Djjiks comporranno la difesa. A centrocampo, Svanberg e Schouten. In avanti, Orsolini, Soriano e Barrow a sostegno di Palacio. Bianconeri con il classico 4-4-2 nel quale troverà spazio Szczney ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021), match valido per la trentanovesima ed ultima giornata di Serie A, si giocherà domenica 23 maggio 2021 alle ore 18 presso lo Stadio Dall’Ara. I bianconeri sono ancora in corsa per un posto in Champions League, ma per centrare la qualificazione devono vincere e sperare in un passo falso del Milan contro l’Atalanta. Nulla da chiedere, invece, per i rossoblù di Mihajilovic che hanno raggiunto la salvezza con largo anticipo.: quali saranno le? Rossoblù con il classico 4-2-3-1 dove Skorupsky andrà tra i pali, Tomyasu, Danilo, Soumaro e Djjiks comporranno la difesa. A centrocampo, Svanberg e Schouten. In avanti, Orsolini, Soriano e Barrow a sostegno di Palacio. Bianconeri con il classico 4-4-2 nel quale troverà spazio Szczney ...

