Bologna-Juventus in tv, Sky o Dazn? Orario e diretta streaming ultima giornata Serie A (Di lunedì 17 maggio 2021) Bologna-Juventus rappresenterà la trentottesima giornata della Serie A 2020/2021 per ambedue le compagini, ultimo ballo della massima Serie italiana. I ragazzi di Sinisa Mihajlovic proveranno a dar fastidio alla corazzata guidata da Andrea Pirlo, attualmente in lotta per un posto in Champions League e urgentemente bisognosa dei 3 punti corrispondenti alla vittoria. Il match andrà in scena domenica 23 maggio, dalle ore 20.45. La diretta televisiva sarà offerta da Dazn, visibile tramite l’applicazione per smart tv o sul canale dedicato di Sky, con live streaming sulla piattaforma per Android, IOS o computer. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights inerenti alla sfida tra bianconeri e rossoblu. IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021)rappresenterà la trentottesimadellaA 2020/2021 per ambedue le compagini, ultimo ballo della massimaitaliana. I ragazzi di Sinisa Mihajlovic proveranno a dar fastidio alla corazzata guidata da Andrea Pirlo, attualmente in lotta per un posto in Champions League e urgentemente bisognosa dei 3 punti corrispondenti alla vittoria. Il match andrà in scena domenica 23 maggio, dalle ore 20.45. Latelevisiva sarà offerta da, visibile tramite l’applicazione per smart tv o sul canale dedicato di Sky, con livesulla piattaforma per Android, IOS o computer. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights inerenti alla sfida tra bianconeri e rossoblu. IL PROGRAMMA ...

