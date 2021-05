Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Verona (Di lunedì 17 maggio 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Verona. Assenti Danilo e Svanberg, che non hanno recuperato. Questo l’elenco completo: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey (6), Antov, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Urbanski (82). Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Raimondo (76), Sansone, Skov Olsen, Vignato. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Il tecnico del, Sinisa, ha diramato la lista deiper la partita di questa sera contro il. Assenti Danilo e Svanberg, che non hanno recuperato. Questo l’elenco completo: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Amey (6), Antov, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Urbanski (82). Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Raimondo (76), Sansone, Skov Olsen, Vignato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna convocati Convocati Argentina: prima volta per Palomino e Romero ... Nahuel Molina e Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolas Dominguez (Bologna) e Joaquin Correa (Lazio). Il grande escluso è lo juventino Paulo Dybala. E' curioso notare che nella lista dei 30 convocati, ...

Argentina, Dybala escluso dai convocati di Scaloni. Dieci gli "italiani" da 5 club diversi Gli 'italiani' che vestiranno la maglia dell'Albiceleste sono ben dieci: Joaquin Correa della Lazio, Juan Musso , Rodrigo De Paul e Nahuel Molina dell'Udinese, Nicolas Dominguez del Bologna, Lautaro ...

