Bologna, Bigon: «Mihajlovic resta? Bella domanda, il futuro è tracciato» (Di lunedì 17 maggio 2021) Riccardo Bigon parla del futuro di Sinisa Mihajlovic e di Tomiyasu: ecco le parole del dirigente del Bologna prima della gara col Verona Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Verona-Bologna. SORIANO NON CONVOCATO IN NAZIONALE – «Roberto ha senso portarlo se ci credi, se è uno dei tanti meglio che non sia stato chiamato. Oggi come oggi siamo riusciti a dare una linea delineata di cosa è il Bologna, una squadra di questo tipo, con giovani forti e talentosi, che crescono con l’aiuto del mister. Questa è la linea, che in futuro ci darà risultati. Oggi la linea è tracciata, credo il futuro sarà positivo». Mihajlovic – «Proseguiremo con lui? Bella domanda. Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Riccardoparla deldi Sinisae di Tomiyasu: ecco le parole del dirigente delprima della gara col Verona Riccardoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Verona-. SORIANO NON CONVOCATO IN NAZIONALE – «Roberto ha senso portarlo se ci credi, se è uno dei tanti meglio che non sia stato chiamato. Oggi come oggi siamo riusciti a dare una linea delineata di cosa è il, una squadra di questo tipo, con giovani forti e talentosi, che crescono con l’aiuto del mister. Questa è la linea, che inci darà risultati. Oggi la linea è tracciata, credo ilsarà positivo».– «Proseguiremo con lui?. Abbiamo ...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bigon ai microfoni di #Sky - sportli26181512 : Bologna, Bigon: 'Vogliamo proseguire con Mihajlovic. Il futuro di Tomiyasu...': Prima Hellas Verona-Bologna, il dir… - DaniloServadei : Bigon non apre a cessioni: #Tomiyasu resta a Bologna? #calciomercato #SerieA #VeronaBologna - TuttoMercatoWeb : Bologna, Bigon: 'Non abbiamo necessità di vendere. Vogliamo proseguire con Mihajlovic' - infoitsport : A Verona prevale il segno X tra Hellas e Bologna. Gara da ex per Bigon e Setti, nell'ultimo precedente il coraggios… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Bigon Calciomercato Bologna, accelerata importante per Marko Arnautovic Accelerata importante nella trattativa tra Bologna e Marko Arnautovic grazie alla chiacchierata tra l'agente del giocatore e Bigon - Sabatini Il Bologna ha impresso un'accelerata importante alla trattativa per portare in Emilia Romagna l'ex Inter Marko Arnautovic. Come riporta la Gazzetta dello Sport c'è stato un incontro ...

Bologna e Arnautovic più vicini. Cagliari e Fiorentina trattano per Sottil ...ieri è andata in scena una chiacchierata che potrebbe avvicinare in maniera decisiva Marko Arnautovic al Bologna. Il fratello - agente del giocatore, Danijel, e il comparto di mercato del club (Bigon,...

Bologna, Bigon: «Mihajlovic resta? Bella domanda, il futuro è tracciato» Calcio News 24 Bologna, Bigon: «Mihajlovic resta? Bella domanda, il futuro è tracciato» Riccardo Bigon parla del futuro di Sinisa Mihajlovic e di Tomiyasu: ecco le parole del dirigente del Bologna prima della gara col Verona Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Ve ...

Ivan torna terribile: «Ridiamo un senso a questo finale» Sereno, almeno rispetto ai giorni scorsi. Così appare Ivan Juric nell'ultima conferenza prepartita casalinga. Dentro l'anima dell'allenatore... Scopri di più ...

Accelerata importante nella trattativa trae Marko Arnautovic grazie alla chiacchierata tra l'agente del giocatore e- Sabatini Ilha impresso un'accelerata importante alla trattativa per portare in Emilia Romagna l'ex Inter Marko Arnautovic. Come riporta la Gazzetta dello Sport c'è stato un incontro ......ieri è andata in scena una chiacchierata che potrebbe avvicinare in maniera decisiva Marko Arnautovic al. Il fratello - agente del giocatore, Danijel, e il comparto di mercato del club (,...Riccardo Bigon parla del futuro di Sinisa Mihajlovic e di Tomiyasu: ecco le parole del dirigente del Bologna prima della gara col Verona Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Ve ...Sereno, almeno rispetto ai giorni scorsi. Così appare Ivan Juric nell'ultima conferenza prepartita casalinga. Dentro l'anima dell'allenatore... Scopri di più ...