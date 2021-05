Bollettino Coronavirus Oggi 17 Maggio Italia | Morti | Contagiati | Guariti

(Di lunedì 17 maggio 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi, 17, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 17(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 328.882). (ieri 124.156) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 1.779) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 13.913) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano quindi un’evidente frenata, favorita dalla campagna ...

LOMBARDIA DATI 15 MAGGIO/ 1.154 nuovi casi, 22 mortiVACCINI COVID OGGI 17 MAGGIO, IL COMMENTO DI VAIA Una campagna vaccinazione che continua spedita quindi, e che ...Ilci consegna dei dati in netto miglioramento. Per la prima volta da ottobre le vittime ... Lo ha disposto, con una nuova ordinanza sull'emergenza, il presidente della Regione, ...Sono 796 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.385 tamponi effettuati (2,4%). È quanto si legge nel bollettino di ...TREVISO. Dopo il crollo dei ricoveri dell’ultimo mese, ora l’Ulss 2 può fare anche un’ulteriore, incoraggiante previsione: «Tra una settimana non avremo più pazienti Covid nelle terapie intensive» aff ...