Bollettino Coronavirus di Lunedì 17 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi al 2,90% (Di lunedì 17 maggio 2021) In data 17 Maggio l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo che segue il fine settimana, è +0,08% (ieri +0,13%) con 4.162.576 contagiati totali, 3.715.389 dimissioni/guarigioni (+9.305) e 124.296 deceduti (+140); 322.891 infezioni in corso (-5.991). Ricoverati con sintomi -110 (12.024); terapie intensive -25 (1.754) con 69 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 118.924 tamponi totali (ieri 202.573) di cui 76.870 molecolari (ieri 120.740) e 42.054 test rapidi (ieri 81.833) con 41.226 casi testati (ieri 69.463); 3.455 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 2,90% (ieri 2,83% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 8,38% (ieri 8,28% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 675;Campania 550; Lazio 388; Emilia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) In data 17l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo che segue il fine settimana, è +0,08% (ieri +0,13%) con 4.162.576 contagiati totali, 3.715.389 dimissioni/guarigioni (+9.305) e 124.296 deceduti (+140); 322.891 infezioni in corso (-5.991). Ricoverati con sintomi -110 (12.024); terapie intensive -25 (1.754) con 69 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 118.924totali (ieri 202.573) di cui 76.870 molecolari (ieri 120.740) e 42.054 test rapidi (ieri 81.833) con 41.226 casi testati (ieri 69.463); 3.455(target 4.311);totali 2,90% (ieri 2,83% – target 2%);/casi testati 8,38% (ieri 8,28% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 675;Campania 550; Lazio 388; Emilia ...

