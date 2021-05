Bolgheri, tragico incidente stradale: Andrea Mari è morto all’età di 43 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ morto all’età di 43 anni Andrea Mari: il fantino italiano è passato a miglior vita a causa di un tragico incidente. Si è spento oggi, lunedì 17 maggio. Una tragica notizia arriva da Bolgheri. Questo pomeriggio di lunedì 17 maggio, un terribile incidente stradale ha causato la morte di Andrea Mari, il famoso fantino L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 maggio 2021) E’di 43: il fantino italiano è passato a miglior vita a causa di un. Si è spento oggi, lunedì 17 maggio. Una tragica notizia arriva da. Questo pomeriggio di lunedì 17 maggio, un terribileha causato la morte di, il famoso fantino L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

