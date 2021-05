Blocco sfratti, 14 mesi di proroga (ma il governo è al lavoro per restringerla) (Di lunedì 17 maggio 2021) Allo studio una proroga ancora più selettiva del Blocco degli sfratti. Dopo le pressioni dei proprietari di immobili, il ministero della Giustizia starebbe valutando modifiche alla norma,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021) Allo studio unaancora più selettiva deldegli. Dopo le pressioni dei proprietari di immobili, il ministero della Giustizia starebbe valutando modifiche alla norma,...

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @Confedilizia_: Oggi sono 14 mesi che Parlamento e Governi vietano, con il blocco sfratti, l'esecuzione di provvedimenti giudiziari che… - GPerenne : @StampaTorino @LaStampa Ahahh il Covid .. non il sequestro del blocco sfratti vero ? E c è pure qualcuno che vorreb… - petregiamp : RT @ConfediliziaIM: CONFEDILIZIA AL GOVERNO: LE VITTIME DEL BLOCCO SFRATTI CHIEDONO GIUSTIZIA - RassegnaZampa : #Sfratti, 14 mesi di blocco: ma il governo è al lavoro per restringere la proroga - Rog_2 : RT @alde68: Ah è colpa del covid, mica del blocco sfratti ?? -