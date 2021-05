Bill Gates, “relazione sessuale con una dipendente”. Lo scoop del Wall Street Journal (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra le ombre di mistero che avvolgono la figura di Bill Gates si aggiunge anche questa. L’Ansa, riprendendo quanto riferito dal Wall Street Journal, informa che “il board di Microsoft decise nel 2020 che Gates doveva dimettersi”. La società arrivò a tale decisione a causa di un’indagine condotta sui rapporti sentimentali che Gates avrebbe stretto “per anni con una dipendente dell’azienda”, rapporti che ovviamente erano ritenuti “inappropriati”. (Continua dopo la foto) Il consiglio di amministrazione di Microsoft alla fine del 2019 aveva ingaggiato uno studio legale per indagare sul fatto. È stata la dipendente stessa, con una lettera, a sostenere di aver avuto una “relazione sessuale per anni ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra le ombre di mistero che avvolgono la figura disi aggiunge anche questa. L’Ansa, riprendendo quanto riferito dal, informa che “il board di Microsoft decise nel 2020 chedoveva dimettersi”. La società arrivò a tale decisione a causa di un’indagine condotta sui rapporti sentimentali cheavrebbe stretto “per anni con unadell’azienda”, rapporti che ovviamente erano ritenuti “inappropriati”. (Continua dopo la foto) Il consiglio di amministrazione di Microsoft alla fine del 2019 aveva ingaggiato uno studio legale per indagare sul fatto. È stata lastessa, con una lettera, a sostenere di aver avuto una “per anni ...

