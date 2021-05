Advertising

TV7Benevento : Bielorussia: Lukashenko dà a polizia altri poteri, armi combattimento e uso illimitato forza fisica... - bizcommunityit : Bielorussia-Cio: Lukashenko «elegge» il figlio a capo del comitato olimpico #CIO - vinanverino : E' domenica, giorno di lotta in #Bielorussia. Un regime ridicolo nella sua crudeltà, che nega gli arresti domicilia… - h2s0o011 : RT @bielorussi: ?? Articolo dell' @OsservaDiritti sulla crisi in #Bielorussia: la dittatura silenzia le proteste con arresti indiscriminati… - bielorussi : ?? Articolo dell' @OsservaDiritti sulla crisi in #Bielorussia: la dittatura silenzia le proteste con arresti indisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Lukashenko

Notizie Geopolitiche

"Il colpo di Stato controin, sventato dai servizi segreti di Putin - dice Bizzi - doveva servire come premessa per militarizzare l'Ucraina, da parte della Nato, che avrebbe ......per mano della polizia durante le manifestazioni di protesta contro il governo in. Ma ... L'ondata di proteste nate dopo la terza vittoria di Alexanderè considerata dall'...Minsk, 17 mag. (Adnkronos/Dpa) – Più poteri sono stati assegnati alla polizia in Bielorussia contro gli attivisti che da agosto scendono in piazza per protestare contro la rielezione di Aleksandr Luka ...L'Azerbaigian ha attraversato illegalmente il confine ed è entrato nel territorio sovrano dell'Armenia, violando tutte le norme del ...