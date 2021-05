Biden ha revocato l’ordine esecutivo di Trump contro i social network

(Di lunedì 17 maggio 2021) (foto: JOEL SAGET/AFP via Getty Images)Il presidente degli Stati Uniti Joehadiversi atti di legge firmati dal suo predecessore, a partire da quello che avrebbe cambiato radicalmente le protezioni legali per imedia e le piattaforme online.firmato daagiva sulla Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996, una sorta di scudo messo a disposizione delle piattaforme online che limita la loro responsabilità su quel che i loro utenti pubblicano online. In sostanza se un utente diffonde dei contenuti proibiti, la piattaforma non è perseguibile legalmente per l’accaduto.diinvece avrebbe consentito alle autorità federali di ritenere responsabili i giganti del web come Twitter, Google e ...

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Joehadiversi ordini esecutivi del suo predecessore Donald Trump, tra cui uno sulla creazione di un "National Garden of American Heroes", che ...Il presidente haanche le pene durissime stabilite dalla precedente amministrazione per chi vandalizzava le statue. Tra una settimana nuove proteste sono previste in tutta l'America per l'...Una settimana cruciale anche per la politica estera: Biden ha parlato con Netanyahu e Abu Mazen in merito alle violenze in Medio Oriente e Psaki ha ricordato che la sicurezza dei giornalisti nell’area ...Il tycoon voleva realizzare un parco con 244 monumenti: accanto a George Washington e Ronald Reagan, Davy Crockett, Louis Armstrong e Muhammad Ali. Il ...