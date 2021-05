Biden assediato dall’ultrasinistra

(Di lunedì 17 maggio 2021) Finisce sempre così. Pensi di poter scendere a patti con l’ala radicale del tuo partito, convinto che alla fine saranno solo esponenti di rappresentanza, “mica creeranno problemi”, e poi invece ti ritrovi nel mezzo di una guerra con i “radical” che ti tallonano senza sosta. Tirandoti per la giacchetta. Joestamattina si è svegliato con un problema in più nello studio ovale. Mentre a Gaza piovono bombe e volano razzi, nel partito democratico Usa è nato un nuovo slogan che preoccupa la Casa Bianca. A ripetere “Palestinian lives matter” sono quattro deputate della “sinistra sinistra”, quelle dure e pure che tanto piacciono anche al progressisti nostrani e che alla Camera si sono schierate con “i diritti del popolo palestinese” contro le azioni militari di Israele. Direte: qualche voce contraria si può anche capire. Che sarà mai? Ma la verità è che le parole di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biden assediato

Nicola Porro

Benjamin 'Bibi' Netanyahu,dalle inchieste della magistratura, incapace di rilanciare una ... Molti avevano dunque sperato che l'amministrazione del neopresidente democratico Joepotesse ...Se i militari turchi , inviati da Ankara a sostegno del governodi Fayez al - Serraj, ... Il rinnovato interesse nei confronti del dossier libico espresso dall'Amministrazione..."La sopravvivenza della nazione è in pericolo", hanno scritto 124 ex alti ufficiali in un documento di 5 pagine firmato "Flag Officers 4 ...Pesanti le perdite del Bitcoin, che buca la soglia dei 50 mila dollari dopo aver sfiorato quota 65 mila dollari a metà mese ...