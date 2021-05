Besana | da 100 anni leader della frutta secca Da San Gennaro Vesuviano export verso i 5 continenti

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il 2021 non è un anno come gli altri pernel compartoed essiccata. Quest’anno, infatti, si celebrano i 100sua fondazione. Un secolo di storia che non racconta solo i traguardi, ma parla anche di modelli industriali innovativi, di decisioni controcorrente e di una visione lungimirante portata avanti da 4 generazioni dalla stessa famiglia. La storia di, infatti, è intrecciata con quellafamiglia Calcagni, che dal primo dopoguerra ha condotto l’azienda all’epoca dell’Industria 4.0, dell’e-commerce eglobalizzazione, fino alla partnership con il gruppo spagnolo Importaco, conclusa lo scorso anno per dare vita alla più grande alleanza del Mediterraneo nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Besana 100

La Repubblica

... Marco, Filippo Borella, Andrea Borgonovo, Matteo Galvano, Simona Muzzeddu. Una mostra nata ... Le 7 opere realizzate sono diventate 21 manifesti di cmx cm 70 affissi per buona parte dell'...Alle Giornate di primavera 2019 avevamo 1.siti aperti in 430 città". Quest'anno potremo ... In Brianza La Delegazione FAI Alta Brianza curerà quest'anno l'edizione locale ain Brianza con ...Il 2021 non è un anno come gli altri per Besana, leader nel comparto della frutta secca ed essiccata. Quest’anno, infatti, si celebrano i ...La “case history” di un’azienda in costante crescita, che ha sempre mostrato grande lungimiranza imprenditoriale e oggi brinda al secolo di attività ...