Berlusconi, la Corte europea chiede all'Italia spiegazioni sulla condanna del 2013 (Di lunedì 17 maggio 2021) La condanna per frode fiscale di Silvio Berlusconi del 2013 finisce sotto la lente della Corte europea dei diritti umani . Il tribunale di Strasburgo ha infatti reso noto oggi di aver comunicato - il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Laper frode fiscale di Silviodelfinisce sotto la lente delladei diritti umani . Il tribunale di Strasburgo ha infatti reso noto oggi di aver comunicato - il ...

