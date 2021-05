Benevento-Cagliari non finisce mai | Mastella replica allo sfottò del sindaco sardo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il pareggio del Crotone al 93? in casa delha permesso aldi raggiungere la salvezza prima ancora di scendere in campo a San Siro contro il Milan. A far compagniastesso Crotone e al Parma, nella discesa in serie B, sarà una tra la formazione di Filippo Inzaghi e il Torino. Aè dunque scoppiata la festa per aver raggiunto un traguardo diverso da quello auspicato a inizio stagione. A festeggiare è stato anche il primo cittadino della città sarda, Paolo Truzzu. Ieri, sul proprio profilo facebook, ilha postato una foto con la maglietta rossoblu e una birra in mano: “Un brindisi ale un saluto a“, il messaggio di accompagnamento. Post che non è passato ...

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - AndreaLazzer : RT @franvanni: Ecco i 6 club di #SerieA che hanno firmato la richiesta di posticipare i pagamenti degli stipendi oltre il 30 maggio: Inter,… - rocaux67 : RT @mirkonicolino: I club che hanno chiesto in #LegaSerieA di posticipare gli stipendi oltre il 30 maggio: #Inter, #Genoa, #Sampdoria, #Cro… - frasigno66 : RT @franvanni: Ecco i 6 club di #SerieA che hanno firmato la richiesta di posticipare i pagamenti degli stipendi oltre il 30 maggio: Inter,… - Paolo72770056 : RT @mirkonicolino: I club che hanno chiesto in #LegaSerieA di posticipare gli stipendi oltre il 30 maggio: #Inter, #Genoa, #Sampdoria, #Cro… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Cagliari

Goal.com

Da quella gara è scattato qualcosa , ma la gara per la A ill'ha vinta a. Poi ieri notte ilha voluto dimostrare di non aver bisogno di omaggi. Ed è andata a pareggiare, ...La giornata da ricordare per ilera iniziata attorno alle 17, quando il pareggio del Crotone sul campo delaveva sancito la matematica salvezza per i sardi. A quel punto la gara col Milan della sera diventava una ...L'ex portiere rossonero indica il Manchester City nel pronostico sulla finalissima di Champions League In compagnia di Villiam Vecchi, ex portiere, tra ...Ringrazio il mio collega sindaco di Cagliari per i saluti. Sono sicuro – ha dichiarato il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella – che al suo brindisi parteciperanno che Doveri e Mazzoleni com ...