Belgio, Lukaku e Mertens tra i convocati per l'Europeo (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Martine, commissario tecnico del Belgio, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista degli Europei, al via il prossimo 11 giugno. Sono 26 i calciatori convocati, tra i quali sono presenti due giocatori provenienti dalla Serie A: Romelu Lukaku, campione d'Italia con la maglia dell'Inter, e Dries Mertens dal Napoli. Di seguito la lista dei convocati: Cortuois, Mignolet, Sels; Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermalen, Vertonghen, Carrasco, Castagne, Chadli, T.Hazard, Meunier; De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel, Doku, E.Hazard, Mertens, Trossard; Batshuayi, Benteke, Lukaku. SportFace.

