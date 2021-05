Belgio, i convocati di Martinez per l’Europeo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati per l’Europeo con i 26 nomi a disposizione. La federazione belga ha reso noti anche i nomi delle riserve, si tratta di Kaminski, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Heynen, Foket, Januzaj, Mechele, J. Lukaku, Vanheusden, Verschaeren & De Ketelaere. Ecco invece la lista completa dei convocati: Portieri – Courtois, Mignolet, Sels. Difensori – Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Vertonghen. Centrocampisti – Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel. Attaccanti – Doku, E. Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Benteke, Lukaku. Foto: Hitc 11.5 million Belgians. 26 names. 1 goal. #EURO2020 pic.twitter.com/DYK7pYPz9j — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ct del, Roberto, ha diramato la lista deipercon i 26 nomi a disposizione. La federazione belga ha reso noti anche i nomi delle riserve, si tratta di Kaminski, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Heynen, Foket, Januzaj, Mechele, J. Lukaku, Vanheusden, Verschaeren & De Ketelaere. Ecco invece la lista completa dei: Portieri – Courtois, Mignolet, Sels. Difensori – Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Vertonghen. Centrocampisti – Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier, De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel. Attaccanti – Doku, E. Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Benteke, Lukaku. Foto: Hitc 11.5 million Belgians. 26 names. 1 goal. #EURO2020 pic.twitter.com/DYK7pYPz9j — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, ...

