Belen, che imbarazzo: "Cecilia e Stefano De Martino seduti vicini in aereo. Si dice che...". Una (ex) famiglia a pezzi (Di lunedì 17 maggio 2021) Adesso Belen Rodriguez sta vivendo per davvero un momento d'oro. E le polemiche devono restare lontano. Una volta per sempre. Il motivo? La storia con Antonino Spinalbese, conosciuto lo scorso anno dopo un colpo di fulmine, sta per dare il vero del loro amore: una figlia. E la famiglia Rodriguez, sempre molto unita, è pronta a festeggiare l'evento. Manca poco. Cecilia, intanto, che è tornata in tv e sui social a parlare di Ignazio Moser (che è uno dei naufraghi dell'Isola dei famosi), difende sua sorella. E dice: “Belen? La vedo benissimo, sono davvero contenta. Penso sempre alla felicità della mia famiglia, ci teniamo tanto all'amore. Jeremias ha trovato una bravissima ragazza e anche il fidanzato di Belen, Antonino, mi piace tanto, sto bene con lui. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) AdessoRodriguez sta vivendo per davvero un momento d'oro. E le polemiche devono restare lontano. Una volta per sempre. Il motivo? La storia con Antonino Spinalbese, conosciuto lo scorso anno dopo un colpo di fulmine, sta per dare il vero del loro amore: una figlia. E laRodriguez, sempre molto unita, è pronta a festeggiare l'evento. Manca poco., intanto, che è tornata in tv e sui social a parlare di Ignazio Moser (che è uno dei naufraghi dell'Isola dei famosi), difende sua sorella. E: “? La vedo benissimo, sono davvero contenta. Penso sempre alla felicità della mia, ci teniamo tanto all'amore. Jeremias ha trovato una bravissima ragazza e anche il fidanzato di, Antonino, mi piace tanto, sto bene con lui. ...

