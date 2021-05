BEAUTIFUL | anticipazioni dal 23 al 29 maggio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 17 maggio 2021)settimanali puntateda domenica 23 a sabato 29: Zoe, sia pure titubante, accetta la frettolosa proposta di matrimonio di Thomas; le nozze saranno celebrate al più presto. Thomas annuncia a Douglas e a Hope la lieta notizia e il bambino reagisce male; Thomas appare sorpreso, ma in realtà è proprio quello che sperava! Leggi anche:puntata di lunedì 17Hope chiede inutilmente a Thomas di rimandare le nozze con Zoe per preparare Douglas alla nuova situazione. Liam e Steffy giocano con Kelly e Beth, ma Liam soffre per la sua separazione da Hope e si augura che prima o poi la famiglia si ricongiunga. Hope ha chiesto a Thomas di rimandare il matrimonio con Zoe nell’interesse del ...