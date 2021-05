BBC – Napoli su Pau Torres | ma c’è anche il Manchester United Fissato il prezzo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilsta provando ad anticipare i tempi per Pau, forte difensore centrale del Villareal che si giocherà la finale di Europa League al fianco di Raul Albiol. Il difensore classe 1997 è diventato oramai un titolare fisso e sfiderà il Mster, altra squadra che sta seguendo da vicino il calciatore. Secondo la BBC il club inglese si sta muovendo concretamente per il difensore, le cui quotazioni salgono sempre di più. Ilcerca Pauperché sta pensando di sostituire Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è uno dei pezzi pregiati del mercato del. Aurelio De Laurentiis lo lascerà partire se dovesse arrivare un’offerta economica di almeno 60/65 milioni. Paula valutazione L’ostacolo ...

Commenta per primo Ilsfida il Manchester United per il classe '97 Pau Torres. A ribadirlo questa mattina è laNews , secondo la quale i partenopei starebbero lavorando all'acquisto del difensore centrale del ...Secondo la '' il principale ostacolo per il, oltre alle richieste economiche degli spagnoli (si parla di almeno 30 milioni di euro), è rappresentato dal Manchester United. Con gli inglesi ...