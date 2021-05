Barletta | Coprifuoco | da domani è posticipato alle 23

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lo slittamento di un'ora delpartirà dao direttamente da mercoledì 19 maggio in base al momento di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barletta Coprifuoco

BarlettaViva

Su proposta del premier Mario Draghi, ci sarà poi il superamento totale della misura dia partire dal 21 giugno. Lo slittamento di un'ora delpartirà da domani o direttamente da ...continua la vaccinazione dei pazienti oncologici mentre entro fine mese sarà completata ... la proposta di Draghi:alle 23, dal 7 giugno alle 24 e via dal 21 giugno Comunicati ...Due lettini e una poltroncina al massimo sotto ogni ombrellone distanti un metro e mezzo l’uno dall’altro, mascherine per la toilette e docce separate: le prescrizioni per le vacanze ...Nell'esplosione in Afhanistan hanno perso la vita 11 persone mentre 28 sono rimaste ferite, alcune anche in maniera molto grave ...