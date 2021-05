Barillari | Il sogno del paparazzo della Dolce Vita? Fotografare la vita dolce dell' Italia che riparte

(Di lunedì 17 maggio 2021) di Antonello Sette Caro, un'emozione lunga più di sessanta anni racchiusa in una mostra. A Todi nella Salae Pietre del Palazzo del Popolo fino al 23 maggio è possibile ripercorrere ...

Parla il fotografo, soprannominato il re dei paparazzi. A Todi nella Sala delle Pietre del Palazzo del Popolo fino al 23 maggio è possibile ripercorrere attraverso le sue foto la storia d'Italia dalla ...Rino Barillari, il re dei paparazzi: "Dalla Dolce Vita alle mascherine. In mostra a Todi i miei 60 anni di storia italiana" ...