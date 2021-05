Bari, operazione antimafia: 35 arresti Carabinieri, anche in altre zone d'Italia: contrasto al traffico di droga (Di lunedì 17 maggio 2021) L’operazione si svolge in varie zone d’Italia. Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 35 soggetti, indagati per detenzione e spaccio di stupefacenti, 12 dei quali ritenuti anche capi e partecipi di un’associazione dedita al traffico di droga e contigua al clan Palermiti. L'articolo Bari, operazione ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 maggio 2021) L’si svolge in varied’. Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai: Dalle prime ore di questa mattina, idella Compagnia diCentro, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettualedella Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 35 soggetti, indagati per detenzione e spaccio di stupefacenti, 12 dei quali ritenuticapi e partecipi di un’associazione dedita aldie contigua al clan Palermiti. L'articolo...

