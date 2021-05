Bari incendio nella notte al Policlinico, ancora inagibile il Pronto Soccorso, evacuati 17 pazienti (Di lunedì 17 maggio 2021) nella notte appena trascorsa un vasto incendio è divampato nei locali sotterranei della palazzina Asclepios del Policlinico di Bari. Il Pronto intervento di diverse unità dei vigili del fuoco di Bari ha evitato il peggio. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incendio sarebbe divampato in alcuni locali sotterranei della palazzina, dove erano depositati rifiuti e biancheria. Al momento, resta ancora inagibile il Pronto Soccorso. Dai locali del Pronto Soccorso sono stati fatti evacuare nella notte 17 pazienti. La direzione del Policlinico ha fatto sapere che: “I danni ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 17 maggio 2021)appena trascorsa un vastoè divampato nei locali sotterranei della palazzina Asclepios deldi. Ilintervento di diverse unità dei vigili del fuoco diha evitato il peggio. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’sarebbe divampato in alcuni locali sotterranei della palazzina, dove erano depositati rifiuti e biancheria. Al momento, restail. Dai locali delsono stati fatti evacuare17. La direzione delha fatto sapere che: “I danni ...

