Barcellona, Xavi favorito per la panchina: è in città (Di lunedì 17 maggio 2021) Con il futuro di Ronald Koeman sempre più in bilico , Xavi Hernández è il principale favorito per la successione dell'olandese sulla panchina del Barcelona . L'attuale tecnico dell' Al - Sadd in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021) Con il futuro di Ronald Koeman sempre più in bilico ,Hernández è il principaleper la successione dell'olandese sulladel Barcelona . L'attuale tecnico dell' Al - Sadd in ...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, Xavi favorito per la panchina: è in città: L'ex allenatore dell'Al Sadd è il favorito per la panchina i… - BombeDiVlad : ???? #Barcellona, #Xavi obiettivo numero uno per la panchina ???? Koeman sembra non aver convinto Laporta ed è ai salut… - calciomercatoit : #Barcellona, addio #Koeman: #Xavi in pole per la panchina ?? #CMITmercato - CinqueNews : #barcellona - #KOEMAN verso l’esonero: Xavi in pole per la panchina - Maccubre : @ajdsuhsdysjss @SalvatoreDR1967 @pisto_gol Rublete volevi dire…se ci fosse stato il var eri fuori ai gironi come se… -