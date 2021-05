Barbara D’Urso sconfitta da tutti: non c’è limite al peggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Barbara D’Urso, domenica da dimenticare per la conduttrice napoletana che registra ancora dati negativi contro la concorrenza Barbara D’Urso (foto via web)sconfitta netta, nettissima di Barbara D’Urso. Ancora una volta il programma della domenica pomeriggio di Canale 5 è stato affossato da Domenica In di Mara Venier. Gli italiani hanno preferito il contenitore domenica della conduttrice veneta alla concorrenza di Mediaset che registra l’ennesimo dato negativo della stagione televisiva. Una sconfitta senza appello: Domenica Live ha registrato 11% di share con oltre un milione e 700mila telespettatori. Dato ben inferiore rispetto a Domenica In che ha raggiunto il 18,4% di share ed è stato seguito da 3 milioni e 710mila telespettatori. Ma a battere la ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 maggio 2021), domenica da dimenticare per la conduttrice napoletana che registra ancora dati negativi contro la concorrenza(foto via web)netta, nettissima di. Ancora una volta il programma della domenica pomeriggio di Canale 5 è stato affossato da Domenica In di Mara Venier. Gli italiani hanno preferito il contenitore domenica della conduttrice veneta alla concorrenza di Mediaset che registra l’ennesimo dato negativo della stagione televisiva. Unasenza appello: Domenica Live ha registrato 11% di share con oltre un milione e 700mila telespettatori. Dato ben inferiore rispetto a Domenica In che ha raggiunto il 18,4% di share ed è stato seguito da 3 milioni e 710mila telespettatori. Ma a battere la ...

