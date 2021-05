Banca Generali, come “vaccinare” il rischio inflazione (Di lunedì 17 maggio 2021) Le sfide dell’innovazione e della sostenibilità, con uno sguardo attento alle giovani generazioni e al ruolo dell’inflazione. Nicola Porro incontra Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali, il CEO di Enel X Francesco Venturini e il Direttore dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, Laura Grassi. Mossa spiega che in Italia i ragazzi sono circa il 6,5% dei clienti, anche se gestiscono meno dell’1% degli asset. “In ogni caso – dice – ci sono temi forti che attraversano tutte le generazioni, come quello della user experience che deve essere semplice, veloce e deve permettere anche ai nostri banker di migliorare la qualità del servizi”. Per Venturini presto si arriverà ad un cambio di passo grazie alla consapevolezza che “la soluzione per tutto” sia “l’innovazione”: “Ci sono grandi capitali e di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 maggio 2021) Le sfide dell’innovazione e della sostenibilità, con uno sguardo attento alle giovani generazioni e al ruolo dell’. Nicola Porro incontra Gian Maria Mossa, ad di, il CEO di Enel X Francesco Venturini e il Direttore dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, Laura Grassi. Mossa spiega che in Italia i ragazzi sono circa il 6,5% dei clienti, anche se gestiscono meno dell’1% degli asset. “In ogni caso – dice – ci sono temi forti che attraversano tutte le generazioni,quello della user experience che deve essere semplice, veloce e deve permettere anche ai nostri banker di migliorare la qualità del servizi”. Per Venturini presto si arriverà ad un cambio di passo grazie alla consapevolezza che “la soluzione per tutto” sia “l’innovazione”: “Ci sono grandi capitali e di ...

