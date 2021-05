Bacio saffico nello spot Dietorelle, è scontro: «è pornografia», «dovrebbe spaventare di più l’odio» (Di lunedì 17 maggio 2021) Una coppia di adolescenti impacciati in una stanza e una Dietorella per spezzare il ghiaccio. E, subito dopo, una donna in cucina, alle prese con un impasto, raggiunta dalla compagna che le dà un bacio affettuoso. La nuova pubblicità delle caramelle ha turbato il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha pubblicato un tweet che ha acceso il dibattito: «Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale oer i bambini! Siamo nel campo della pornografia. Cosa dice il garante per l’infanzia?». A questo, sono seguiti altri tweet: «Nostalgia per la pubblicità Barilla. La “Famiglia Dietorelle” sostituisce quella cristiana. E’ il dominio del mondo gay». E ancora: «Oscena la pubblicità di Dietorelle con bambini e un uomo e due donne». https://twitter.com/VittorioSgarbi/status/1393525338014093320 Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) Una coppia di adolescenti impacciati in una stanza e una Dietorella per spezzare il ghiaccio. E, subito dopo, una donna in cucina, alle prese con un impasto, raggiunta dalla compagna che le dà un bacio affettuoso. La nuova pubblicità delle caramelle ha turbato il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha pubblicato un tweet che ha acceso il dibattito: «Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale oer i bambini! Siamo nel campo della pornografia. Cosa dice il garante per l’infanzia?». A questo, sono seguiti altri tweet: «Nostalgia per la pubblicità Barilla. La “Famiglia Dietorelle” sostituisce quella cristiana. E’ il dominio del mondo gay». E ancora: «Oscena la pubblicità di Dietorelle con bambini e un uomo e due donne». https://twitter.com/VittorioSgarbi/status/1393525338014093320

