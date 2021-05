Baci Lesbo E Poliamore, Polemiche Contro La Nuova Pubblicità Dietorelle: L’Italia S’indigna Per La Caramella Al Gusto Ddl Zan (Di lunedì 17 maggio 2021) La Nuova Pubblicità Dietorelle fa discutere: la Caramella al Gusto ‘Ddl Zan’ fa indignare L’Italia fra Baci Lesbo e relazioni poliamoroseNegli ultimi tempi, con il dilagare del politically correct estremizzato, ostacolo principale al reale rispetto verso ogni tipo di minoranza, è cresciuta anche l’indignazione verso qualsiasi cosa. I social hanno contribuito a dar voce e ampio risalto ad analfabeti funzionali, hater e semplici bigotti ai quali è stato messo a disposizione uno strumento per aumentare la portata delle proprie idiozie, potenzialmente, in maniera illimitata. L’Italia, Paese storicamente famoso in tutto il mondo per essere puro, casto, rispettoso e morigerato, sembra aver iniziato la sua personale battaglia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) Lafa discutere: laal‘Ddl Zan’ fa indignarefrae relazioni poliamoroseNegli ultimi tempi, con il dilagare del politically correct estremizzato, ostacolo principale al reale rispetto verso ogni tipo di minoranza, è cresciuta anche l’indignazione verso qualsiasi cosa. I social hanno contribuito a dar voce e ampio risalto ad analfabeti funzionali, hater e semplici bigotti ai quali è stato messo a disposizione uno strumento per aumentare la portata delle proprie idiozie, potenzialmente, in maniera illimitata., Paese storicamente famoso in tutto il mondo per essere puro, casto, rispettoso e morigerato, sembra aver iniziato la sua personale battaglia ...

Run_Man_ : @borderborder_ Guarda fosse per me.. ma qui non siamo pronti e non è infilando baci lesbo/omo ovunque che si risolve - GliStessiChe : RT @xsjlences: quelli che si scandalizzano per i baci tra due ragazze sono gli stessi che su pornhub hanno visto tutti i porno della catego… - xsjlences : quelli che si scandalizzano per i baci tra due ragazze sono gli stessi che su pornhub hanno visto tutti i porno della categoria lesbo - patria_natal : RT @Chiaramilanista: #dietorelle ma un bambino che ha sempre visto baci etero di fronte ad un bacio lesbo pensate che non si ponga interrog… - erochiara72 : #dietorelle ma un bambino che ha sempre visto baci etero di fronte ad un bacio lesbo pensate che non si ponga inter… -