Baby K, pubblicato il nuovo featuring con Omar Montes: ecco il significato [VIDEO] (Di lunedì 17 maggio 2021) Baby K e il cantante spagnolo Omar Montes hanno pubblicato un nuovo featuring dove reggaeton, hip hop e trap si mischiano L’estate si avvicina, e con l’arrivo del caldo e del sole, torna anche la voglia di uscire e di andare al mare: il nuovo singolo Pa Ti di Baby K con il cantante spagnolo Omar Montes sembra fatto apposta. Non a caso, la location della clip ufficiale è la spiaggia di San Teodoro, in Cosa Esmeralda. Le spiagge bianche, il sole, le montagne e il verde che si affaccia sul mare sono il paesaggio ideale per ambientare un nuovo tormentone estivo. Sì, perché con il suo sound dal sapore latino Pa Ti sembra avere tutte le carte in regola per registrare numeri da capogiro. Prodotto da ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 maggio 2021)K e il cantante spagnolohannoundove reggaeton, hip hop e trap si mischiano L’estate si avvicina, e con l’arrivo del caldo e del sole, torna anche la voglia di uscire e di andare al mare: ilsingolo Pa Ti diK con il cantante spagnolosembra fatto apposta. Non a caso, la location della clip ufficiale è la spiaggia di San Teodoro, in Cosa Esmeralda. Le spiagge bianche, il sole, le montagne e il verde che si affaccia sul mare sono il paesaggio ideale per ambientare untormentone estivo. Sì, perché con il suo sound dal sapore latino Pa Ti sembra avere tutte le carte in regola per registrare numeri da capogiro. Prodotto da ...

Advertising

Lopinionista : Baby K, pubblicato il nuovo featuring con Omar Montes: ecco il significato [VIDEO] - VanityFairIt : I segreti della cucina baby friendly? Li abbiamo chiesti a Angèle Ferreux-Maeght, che ha appena pubblicato un libro… - mauromare : Si Luigi e andrebbero dettagliati per pensioni baby, regimi speciali (poste, ecc.) e anni(tutto a ridosso di elezio… - CassettoLo : THE VACCINES annunciano il loro ritorno con ‘HEADPHONES BABY’, il nuovo singolo pubblicato oggi (AWAL) - Out81125000 : RT @Alemilanista86: Tranquillo se non lo hai fatto tu (cosa che dubito ) hai pubblicato dati personali e sensibili creando tutto ciò. Ci ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Baby pubblicato Vittoria Lucia Ferragni, il dolce video della ninna nanna d'autore Inizia così il video che mamma Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram e dove si vede la nuova ... D'altronde baby V, si è già capito, crescerà come una persona dai gusti decisamente raffinati, tanto ...

Jodie Foster: j'accuse Questo articolo è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 25 maggio 2021 C'è una cosa che si ... a 13 il primo successo, con il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver , a 26 il ...

Baby K, pubblicato il nuovo featuring con Omar Montes: ecco il significato [VIDEO] L'Opinionista L’era delle “social baby star”: quanti danni alla psiche dei bambini Youtube, Instagram, TikTok sono popolati da social baby star, bambini che a meno di otto anni hanno milioni di follower e miliardi di visualizzazioni. Chi sono, perché guadagnano, quali sono i rischi ...

Nasce il Baby Pit Stop dei Musei Reali Dal 15 maggio 2021 i Musei Reali ospitano un Baby Pit Stop UNICEF, un ambiente dedicato all’allattamento e alla cura del bambino, realizzato grazie all’impegno di Soroptimist International Club di Tor ...

Inizia così il video che mamma Chiara Ferragni hasu Instagram e dove si vede la nuova ... D'altrondeV, si è già capito, crescerà come una persona dai gusti decisamente raffinati, tanto ...Questo articolo èsul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 25 maggio 2021 C'è una cosa che si ... a 13 il primo successo, con il ruolo dellaprostituta in Taxi Driver , a 26 il ...Youtube, Instagram, TikTok sono popolati da social baby star, bambini che a meno di otto anni hanno milioni di follower e miliardi di visualizzazioni. Chi sono, perché guadagnano, quali sono i rischi ...Dal 15 maggio 2021 i Musei Reali ospitano un Baby Pit Stop UNICEF, un ambiente dedicato all’allattamento e alla cura del bambino, realizzato grazie all’impegno di Soroptimist International Club di Tor ...