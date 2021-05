Avete mai visto Gianni Sperti da piccolo? Biondo e irriconoscibile [FOTO] (Di lunedì 17 maggio 2021) Gianni Sperti è uno dei volti più noti del piccolo schermo. L’ex ballerino, che ha alle spalle una relazione importante con Paola Barale, deve gran parte della sua fama all’attività di opinionista nel programma di Uomini e Donne. Il dating show, condotto da Maria De Filippi, gli ha permesso di entrare nelle case degli italiani, … L'articolo Avete mai visto Gianni Sperti da piccolo? Biondo e irriconoscibile FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 maggio 2021)è uno dei volti più noti delschermo. L’ex ballerino, che ha alle spalle una relazione importante con Paola Barale, deve gran parte della sua fama all’attività di opinionista nel programma di Uomini e Donne. Il dating show, condotto da Maria De Filippi, gli ha permesso di entrare nelle case degli italiani, … L'articolomaidaproviene da Velvet Gossip.

Advertising

rubio_chef : @TgLa7 A Gaza non ce l’hanno mai avuta un’autostrada, l’aeroporto non esiste da 10 anni perché bombardato, non esis… - LegaSalvini : Avete seguito il Capitano a #fuoridalcoro? Oggi è stato, per l’ennesima volta, bersaglio di insulti e minacce e ve… - AmiciUfficiale : Deddy e Aka7Even come non li avete mai visti ?? #Amici20 - zazoomblog : Avete mai visto su Netflix la serie tv sulla regina? - #Avete #visto #Netflix #serie #sulla - nyyomgie : vi siete presi all'ultimo? ne avete approfittato alla grande della pandemia e vi siete grattati i coglioni per mesi… -