Avellino, la scelta del sindaco: alle superiori finiranno l’anno in dad, unico caso in Italia. ‘Proteggo i cittadini, studenti sono d’accordo’ (Di lunedì 17 maggio 2021) l’anno scolastico degli studenti della scuola secondaria di secondo grado di Avellino finirà lontano dai banchi di scuola, nonostante la città e la provincia siano in fascia gialla. È l’unico caso in Italia ed è ormai diventato noto a tutto il Paese. A decidere di tener chiusi gli istituti superiori è il sindaco Gian Luca Festa, giornalista ed ex cestista. Inutili gli inviti del prefetto Paola Spena e del direttore regionale scolastico Luisa Franzese a far tornare in classe gli studenti: il primo cittadino non vuol sentire ragioni e dopo settimane di lezioni online sabato ha firmato una nuova ordinanza che prevede ancora sei giorni di didattica a distanza. Venerdì l’aveva annunciato sul suo profilo Facebook: “Farò di tutto per tutelare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021)scolastico deglidella scuola secondaria di secondo grado difinirà lontano dai banchi di scuola, nonostante la città e la provincia siano in fascia gialla. È l’ined è ormai diventato noto a tutto il Paese. A decidere di tener chiusi gli istitutiè ilGian Luca Festa, giornalista ed ex cestista. Inutili gli inviti del prefetto Paola Spena e del direttore regionale scolastico Luisa Franzese a far tornare in classe gli: il primo cittadino non vuol sentire ragioni e dopo settimane di lezioni online sabato ha firmato una nuova ordinanza che prevede ancora sei giorni di didattica a distanza. Venerdì l’aveva annunciato sul suo profilo Facebook: “Farò di tutto per tutelare ...

Advertising

GPeppe34N : RT @Nino_TheBest: 16 maggio: una data speciale. - 1982, Catanzaro: 20° scudetto. - 1984, Basilea (vs. Porto): coppa delle Coppe. - 1990, Av… - ClaraPorta4 : RT @Nino_TheBest: 16 maggio: una data speciale. - 1982, Catanzaro: 20° scudetto. - 1984, Basilea (vs. Porto): coppa delle Coppe. - 1990, Av… - juv3ntin0vero : RT @Nino_TheBest: 16 maggio: una data speciale. - 1982, Catanzaro: 20° scudetto. - 1984, Basilea (vs. Porto): coppa delle Coppe. - 1990, Av… - batulash : RT @Nino_TheBest: 16 maggio: una data speciale. - 1982, Catanzaro: 20° scudetto. - 1984, Basilea (vs. Porto): coppa delle Coppe. - 1990, Av… - geokawa : RT @Nino_TheBest: 16 maggio: una data speciale. - 1982, Catanzaro: 20° scudetto. - 1984, Basilea (vs. Porto): coppa delle Coppe. - 1990, Av… -