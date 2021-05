Avanti un Altro, Olimpia è tornata da Bonolis: ecco come è cambiata (Di lunedì 17 maggio 2021) Con la sua risata fragorosa fece impazzire Paolo Bonolis e Luca Laurenti regalandoci uno dei segmenti televisivi più divertenti e visti di sempre. Era il 28 settembre del 2015 e un'allora sconosciuta Olimpia Madonia si presentò ad ‘Avanti un Altro' come concorrente. Non sapeva ancora che quell'esperienza l'avrebbe resa estremamente famosa. Chi è Olimpia Madonia? L'allora 39enne, sin dal primo momento in cui si era sistemata sulla postazione di gioco, iniziò a ridere per l'emozione. Più che risate, però, le sue sembravano molto di più a delle urla molto acute. Il siparietto divertì così tanto i telespettatori che, già qualche ora dopo la trasmissione, la risata di Olimpia era diventata viralissima sul web. Paolo Bonolis seppe gestire magistralmente la ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 17 maggio 2021) Con la sua risata fragorosa fece impazzire Paoloe Luca Laurenti regalandoci uno dei segmenti televisivi più divertenti e visti di sempre. Era il 28 settembre del 2015 e un'allora sconosciutaMadonia si presentò ad ‘unconcorrente. Non sapeva ancora che quell'esperienza l'avrebbe resa estremamente famosa. Chi èMadonia? L'allora 39enne, sin dal primo momento in cui si era sistemata sulla postazione di gioco, iniziò a ridere per l'emozione. Più che risate, però, le sue sembravano molto di più a delle urla molto acute. Il siparietto divertì così tanto i telespettatori che, già qualche ora dopo la trasmissione, la risata diera diventata viralissima sul web. Paoloseppe gestire magistralmente la ...

