Automobilista segue le indicazioni del navigatore ma finisce nel sottopassaggio pedonale tra Mestre e Marghera | il video

(Di lunedì 17 maggio 2021) Unè finito nelche unisce. Il motivo? Un errore del sistema di navigazione che riconosce la strada dedicata ai pedoni come una normale strada per le automobili. Il, diventato virale, è stato pubblicato dalla pagina Facebook “Buongiorno” e girato da Robert Kent: nelle immagini l’, una volta capito l’errore, prova prima a fare retromarcia, poi, esortato dai pedoni presenti, avanza per uscire dal lato opposto della ferrovia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

__Dissacrante__ : Roberto Angelini e Zoro chiedono scusa e ci spiegano come funziona #propagandalive ...incastrandosi. - Italia_Notizie : Mestre, segue il navigatore e si ritrova nel sottopasso pedonale: la figuraccia epica -

Ultime Notizie dalla rete : Automobilista segue

Mestre ,il navigatore e si ritrova nel sottopasso pedonale della stazione VIDEO YOUTUBE. Alle volte il navigatore gioca brutti scherzi. Soprattutto quelli di una volta. Infatti alcuni ...A volte capita di incappare in qualche svista pur impiegando la tecnologia per orientarsi. È il caso di undi Marghera, in provincia di Venezia, finito nel sottopasso ciclopedonale che collega la città a Mestre per colpa del navigatore. Nel video diffuso sulla pagina Facebook Buongiorno ...Fidarsi totalmente al navigatore a volte può riservare delle brutte sorprese. Lo sa bene un'automobilista che, seguendo alla lettera le indicazioni del sistema di navigazione, si è ritrovato con la su ...Mestre, automobilista segue il navigatore e si ritrova nel sottopasso pedonale della stazione VIDEO YOUTUBE. Alle volte il navigatore gioca brutti scherzi. Soprattutto quelli di una volta. Infatti alc ...