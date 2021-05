Austria misure anticovid-19, 100 turisti italiani respinti dalla polizia al confine, “Non avevano motivo d’ingresso” (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 100 i turisti italiani che sono stati respinti al confine con l’Austria dalla polizia. La polizia austrica ha adottato il provvedimento motivandolo come misura anticovid-19. I 100 turisti italiani, secondo la polizia, erano “un numero estremamente elevato di persone che non aveva motivo di ingresso è stato respinto al confine o l’ingresso dall’Italia è stato rifiutato”. Il numeroso gruppo d’italiani è stato respinto nei pressi della località Sillian-Arnbach del Tirolo ai confini dell’Alto Adige con l’Austria. La misura anticovid è stata adottata sabato scorso. In ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 100 iche sono statialcon l’. Laaustrica ha adottato il provvedimento motivandolo come misura-19. I 100, secondo la, erano “un numero estremamente elevato di persone che non avevadi ingresso è stato respinto alo l’ingresso dall’Italia è stato rifiutato”. Il numeroso gruppo d’è stato respinto nei pressi della località Sillian-Arnbach del Tirolo ai confini dell’Alto Adige con l’. La misuraè stata adottata sabato scorso. In ...

