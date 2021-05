Aurora Ramazzotti, Pubblica Una Foto Con Mamma Michelle, Il Web La Massacra E Lei “non Credevo Di Dover …” (Di lunedì 17 maggio 2021) Aurora Ramazzotti è stata ampiamente criticata ed insultata sui social, per via di una Fotografia che è stata Pubblicata sui social. Si tratterebbe di una Fotografia che la ritrae in compagnia della madre, Michelle Hunziker e che sembra aver spiazzato tutti quanti. “Sei più vecchia di tua madre“, avrebbero scritto alcuni haters, che non perdono di certo occasione per prendere di mira i personaggi del mondo dello spettacolo. La figlia della nota conduttrice svizzera e del noto cantante Eros Ramazzotti, così, in queste ore è stata criticata pesantemente, dopo aver postato uno scatto insieme alla sua bellissima Mamma. La Foto in questione sembra aver fatto il giro del web. Ma di che Foto si tratta? ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021)è stata ampiamente criticata ed insultata sui social, per via di unagrafia che è statata sui social. Si tratterebbe di unagrafia che la ritrae in compagnia della madre,Hunziker e che sembra aver spiazzato tutti quanti. “Sei più vecchia di tua madre“, avrebbero scritto alcuni haters, che non perdono di certo occasione per prendere di mira i personaggi del mondo dello spettacolo. La figlia della nota conduttrice svizzera e del noto cantante Eros, così, in queste ore è stata criticata pesantemente, dopo aver postato uno scatto insieme alla sua bellissima. Lain questione sembra aver fatto il giro del web. Ma di chesi tratta? ...

Advertising

SPYit_official : “Sembri più vecchia di tua madre”, Aurora pubblica una foto con Michelle e gli hater la offendono ma lei non ci sta… - AlessiofFratini : Le conduzioni ad X FACTOR sono sempre soggette a polemiche. Vi sblocco un ricordo: Aurora Ramazzotti presentatrice del Daily. - niccolab : Che Sky abbia scelto Ludovico Tersigni per la conduzione di XF sorprende ma neanche troppo: vi ricordate quanta cac… - AnnamariaCerea : RT @ansiaebestemmie: aurora ramazzotti una delle poche influencer che usa i social in maniera corretta, diffondendo messaggi giustissimi, c… - ansiaebestemmie : ovviamente apprezzo tantissimo chi usa il proprio ampio seguito per diffondere messaggi importanti, infatti sono fi… -