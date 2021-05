Attenzione, Brunetta vuole lanciare il Linkedin italiano per reclutare le professionalità per lavorare al Pnrr (Di lunedì 17 maggio 2021) Non sono banali le parole del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, intervenuto nell’ambito del 65° congresso dell’Ordine degli Ingegneri in Italia. Ha parlato, infatti, di un’iniziativa che – stando alle sue previsioni – dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni e che, in maniera enfatica, è stata definita il Linkedin italiano. Ricomincia, insomma, la saga dell’etichettatura (paragoni scomodi con OTT internazionali) di tutto ciò che viene realizzato in Italia: d’altronde, basta accostare a un progetto il nome di un social network, di una piattaforma di streaming o – come in questo caso – di recruitment per renderlo magicamente più interessante. D’altronde era già successo qualche mese fa con la Netflix della cultura italiana promossa da Dario Franceschini. LEGGI ANCHE > Per cercare di capire un po’ cos’è ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 maggio 2021) Non sono banali le parole del ministro della Pubblica Amministrazione Renato, intervenuto nell’ambito del 65° congresso dell’Ordine degli Ingegneri in Italia. Ha parlato, infatti, di un’iniziativa che – stando alle sue previsioni – dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni e che, in maniera enfatica, è stata definita il. Ricomincia, insomma, la saga dell’etichettatura (paragoni scomodi con OTT internazionali) di tutto ciò che viene realizzato in Italia: d’altronde, basta accostare a un progetto il nome di un social network, di una piattaforma di streaming o – come in questo caso – di recruitment per renderlo magicamente più interessante. D’altronde era già successo qualche mese fa con la Netflix della cultura italiana promossa da Dario Franceschini. LEGGI ANCHE > Per cercare di capire un po’ cos’è ...

Advertising

zazoomblog : Attenzione Brunetta vuole lanciare il Linkedin italiano per reclutare le professionalità per lavorare al Pnrr -… - zazoomblog : Attenzione Brunetta vuole lanciare il Linkedin italiano per reclutare le professionalità per lavorare al Pnrr -… - abbattistar1 : ATTENZIONE. Se parlate male di BRUNETTA ed i suoi concorsi vi bloccano per una settimana!@ BRUNETTA DEVE ESSERE MANDATO VIA!!!@ -