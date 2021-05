Atletica | Diamond League | tre azzurri nella prima tappa a Gateshead

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sono tre gliche prenderanno parte alladella Wanda, domenica 23 maggio, a(Gran Bretagna). C’è Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), reduce dal convincente avvio nei 100 ostacoli di Savona con il crono di 12.84 a sei centesimi dalto personale e pronta ad avere a che fare con la portoricana Jasmine Camacho-Quinn, straripante 12.32 in Florida ad aprile per diventare la settima donna della storia negli ostacoli. Occhi puntati anche su Cindy Sember e Tiffany Porter, rispettivamente argento e bronzo ai recenti Euroindoor di Torun nei 60hs, sulle giamaicane Janeek Brown e Megan Tapper, sulla bahamense Pedrya Seymour e sull’ungherese Luca Kozak che ha duellato con Bogliolo a Savona, vincendo in 12.81.super ...