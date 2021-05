Atalanta-Milan in tv | Sky o Dazn? Orario e diretta streaming ultima giornata Serie A

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 maggio 2021)caratterizzerà la trentottesimadellaA 2020/2021. Dopo il passo falso casalingo contro il Cagliari, i rossoneri guidati da Stefano Pioli lotteranno per conquistare una complessa vittoria a Bergamo, a discapito dei terribili nerazzurri ai comandi di Gian Piero Gasperini. Sfida fondamentale in ottica Champions per il Diavolo, che deve vincere per evitare il possibile sorpasso della Juventus. L’incontro traandrà in scena domenica 23 maggio, dalle ore 20.45;televisiva offerta da Sky Sport, con livedisponibile tramite l’applicazione Sky Go e dedicato agli abbonati. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti e highlights post-match. IL PROGRAMMA ...