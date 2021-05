Atalanta-Juventus, Massa è l’arbitro della finale di Coppa Italia 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) Davide Massa è l’arbitro scelto dal designatore Rizzoli per dirigere la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si giocherà mercoledì 19 maggio alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischietto ligure viene premiato per la buona stagione ed è internazionale da alcuni anni. Con lui gli assistenti Passeri e Costanzo, il quarto ufficiale Di Bello, i Var Valeri e Vivenzi, Alassio assistente di riserva. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Davidescelto dal designatore Rizzoli per dirigere laditrache si giocherà mercoledì 19 maggio alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischietto ligure viene premiato per la buona stagione ed è internazionale da alcuni anni. Con lui gli assistenti Passeri e Costanzo, il quarto ufficiale Di Bello, i Var Valeri e Vivenzi, Alassio assistente di riserva. SportFace.

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - WhoScored : ?? Ruslan Malinovskiy's last nine appearances for @Atalanta_BC: ?? Udinese ?????? ?? Fiorentina ?????? ?? Juventus ? ?? Rom… - tancredipalmeri : Atalanta-Milan Napoli-Verona Juventus-Bologna The 50 million games - Pantaleoneproco : Mercoledì 19 maggio alle 21 ci sarà la partita, finale di Coppa Italia, Atalanta - Juventus. Il CTS ha autorizzato… - TUTTOJUVE_COM : -