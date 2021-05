Assolombarda | Spada | “Giusto che il blocco dei licenziamenti venga meno”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 maggio 2021) “È arrivato il momento in cui ildeichevisto che la situazione sanitaria è in via di grande miglioramento. Mi sembra una buona mediazione, quindi noi la apprezziamo”. Lo ha detto Alessandro, presidente di, a margine della firma dell’accordo con il Comune di Milano per il Near-working. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.